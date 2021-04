Börse in Frankfurt : Dax stagniert - Anleger warten ab

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger am Montag in Wartestellung.

Frankfurt/Main | Der Dax bewegte sich bis zum Nachmittag kaum vom Fleck, zuletzt legte er um 0,03 Prozent auf 15 284,22 Punkte zu. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Nachmittag um ein halbes Prozent auf 32 933,26 Punkte zu. Der Nebenwerte-Index SDax stieg um mehr als ein Prozent auf ein Rekordhoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte s...

