Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert sich nach schwachem Wochenstart

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach dem schwachen Wochenstart gefangen. Am Montag hatte Donald Trump am Markt einen Zoll-Schock ausgelöst.

von dpa

03. Dezember 2019, 09:32 Uhr

Auch wenn die US-Regierung am Montagabend gleich noch eine Drohung in Richtung Frankreich hinterherschickte, gewann der Dax zum Börsenstart 0,58 Prozent auf 13.039,53 Punkte. Im MDax für mittelgroße Werte ging es um 0,38 Prozent auf 27.133,45 Zähler nach oben. Der EuroStoxx 50 legte um 0,36 Prozent zu.

Am Montag war der deutsche Leitindex trotz eines guten Starts erstmals seit Anfang November wieder unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht. Auch in den USA bröckelten die Kurse, nachdem Trump via Twitter die Reaktivierung von Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien angekündigt hatte. Kurze Zeit später legte die US-Regierung nach und bezeichnete die französische Digitalsteuer als «diskriminierend» gegenüber großen US-Internetunternehmen. Daher würden nun Strafzölle auf französische Importe im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar vorgeschlagen, hieß es weiter.