Börse in Frankfurt : Dax springt wieder knapp über 13000 Punkte

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 10:03 Uhr

Kurz zuvor hatte der Dax bei 13 003,14 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Seit acht Börsentagen kämpft der Index nun schon mit diesem hartnäckigen Widerstand. Leichter Rückenwind für die Kurse kommt aus Asien, wo die Börsen zugelegt hatten.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,14 Prozent auf 26 023,39 Punkte leicht nach. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,20 Prozent ebenfalls etwas zurück auf 2519,89 Punkte. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,19 Prozent auf 3612,85 Zähler.

Am Nachmittag dürfte sich das Interesse der Börsianer auf die Quartalsberichte der US-Großbanken Wells Fargo und Bank of America richten. Daneben könnten die US-Verbraucherpreise im September neue Aufschlüsse über die Inflationsentwicklung geben - und damit auf die Zinspolitik der US-Notenbank, derzeit wohl die wichtigste Stellgröße für die Aktienmärkte.

Bei den Unternehmen stehen mit Bayer und BASF zwei Dax-Schergewichte im Fokus. BASF übernimmt für knapp 6 Milliarden Euro von Bayer Teile des Geschäfts mit Saatgut- und Unkrautvernichtungsmitteln. Der Deal steht im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto durch Bayer. Während Bayer-Aktien mit einem Plus von 1,7 Prozent an der Spitze des Dax lagen, fielen BASF-Papiere um 0,7 Prozent zurück.

Zu einem Erfolg könnte der Börsengang von Voltabox werden. Die Aktien des Batterieherstellers wurden an ihrem ersten Handelstag mit 29 Euro bezahlt. Im Vorfeld des Ganges an die Börse hatte das Unternehmen die Papiere zu 24 Euro an Investoren ausgegeben. Im Tageshoch wurden sogar bis zu 30 Euro für die Aktien gezahlt.