Börse in Frankfurt : Dax setzt Erholungskurs fort

Nach den guten Vorgaben von den US-Börsen hat auch der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit Gewinnen eröffnet. Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hatte am Vortag in New York für Aktienkäufe gesorgt.

Die freundliche Börsenstimmung setzte sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fort. Aus Unternehmenssicht dominieren am Mittwoch aktuelle Geschäftszahlen die Kursentwicklung. Der Dax stieg im frühen Handel um 1,34 Prozent auf 15.447,11 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 1,69 Prozent auf 33.819,94 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 ...

