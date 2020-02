Börse in Frankfurt : Dax setzt Erholung fort

Nach zögerlichem Auftakt hat der Dax am Mittwoch doch noch an seine jüngste Erholung angeknüpft. Vom Sturz unter die 13.000 Punkte vor dem Wochenende hatte er sich an den beiden Vortagen schon um insgesamt 2,3 Prozent erholt.

von dpa

05. Februar 2020, 11:16 Uhr

Jetzt legte er nach und passierte die Marke von 13.300 Punkten. Zuletzt gewann er 0,60 Prozent auf 13.361,17 Zähler. In der zweiten Börsenreihe zeigte sich der MDax noch etwas besser, er baute seine Gewinne aus und stieg um zuletzt 0,82 Prozent auf 28.676,41 Punkte. Auf der europäischen Bühne stieg der EuroStoxx 50 um ein halbes Prozent. Zuvor war es am Mittwoch auch an den Asienbörsen trotz der Coronavirus-Krise nochmals etwas nach oben gegangen.

Im Fokus der Anleger bleibt die Verbreitung des Virus mit einer weiter steigenden Zahl der nachgewiesenen Infektionen. Chinesische Experten rechnen erst in rund zwei Wochen mit einem Höhepunkt der Infektionswelle. Allerdings setzen die Investoren auf Maßnahmen der chinesischen Regierung, die die wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise mildern.

Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike stellte seine Aktionäre bereits auf Geschäftseinbußen in China ein, worauf die Aktie in New York im nachbörslichen Handel unter Druck kam. Es sei mit «erheblichen Auswirkungen» zu rechnen, teilte der Konzern nach US-Börsenschluss mit. Adidas wurde davon auch unter Druck gesetzt, reduzierte aber das Minus auf zuletzt nur noch 0,1 Prozent.

Die anhaltende Schwäche im Auto- und Maschinenbausektor belastete das operative Ergebnis des Technologiekonzerns Siemens auch zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres. Laut Analyst Wasi Rizvi RBC Capital entwickelt sich die Profitabilität in den Kerngeschäften damit weiter schwach. Die Aktien fielen im Dax um 0,6 Prozent.

Infineon dagegen setzten sich nach ihrem Quartalsbericht an die Dax-Spitze und wurden so zu einer Stütze für den Leitindex. Alexander Duval von Goldman Sachs lobte nach aktuellen Zahlen das operative Ergebnis wegen einer guten Kostenkontrolle. Der Kurs stieg um fast 6 Prozent.

Auch in der zweiten Börsenreihe sorgten Zahlenvorlagen für Gesprächsstoff. Compugroup schossen im MDax an der Spitze um 9 Prozent nach oben auf ein Hoch seit August. Der auf Arztpraxen spezialisierte Softwarehersteller überraschte mit der Umsatzentwicklung im vierten Quartal und will sich mit einem größeren Zukauf weiter verstärken.

Auf Platz zwei im MDax folgte das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen Qiagen mit einem Anstieg um 6 Prozent. Analysten lobten ein besser als erwartetes Abschneiden im vergangenen Geschäftsjahr. Auch Hannover Rück legte Eckdaten vor, die aus Sicht der Anleger eher unspektakulär ausfielen. Die Papiere bewegten sich mit moderaten Gewinnen im Mittelfeld.