Börse in Frankfurt : Dax schließt im Minus

Nach einem insgesamt zähen Handelstag schloss der Deutsche Aktienindex Dax am Donnerstag mit 0,65 Prozent mit 13.054,80 Punkten im Minus. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,33 Prozent auf 27.151,51 Punkte nach.

von dpa

05. Dezember 2019, 18:11 Uhr

«Die Börsen werden von der Politik gerade an der kurzen Leine gehalten», kommentierte CMC-Marktexperte Jochen Stanzl die Lage an den Märkten. Allein ein Blick auf die bisherige Handelswoche bestätigt das: So hatten am Montag und Dienstag eine Verschärfung der weltweiten Handelskonflikte und belastende Aussagen von US-Präsident Donald Trump starke Aktienverkäufe ausgelöst.

Am Mittwoch sorgten Signale für Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und China für Kursgewinne. Am Donnerstag schließlich blieb es ruhig - der Leitindex Dax trat bis zum Nachmittag auf der Stelle, bevor er ins Minus rutschte.