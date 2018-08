Börse in Frankfurt : Dax scheitert erneut an 12.400 Punkten

Der Dax hat auch den Kampf um die Marke von 12.400 Punkten vorerst verloren. Am Vormittag war der Leitindex zwar bis auf 12.444 Zähler geklettert, doch wie an den Vortagen erwies sich das Niveau erneut als zu hoch.

von dpa

24. August 2018, 12:09 Uhr

Zuletzt stand das Barometer nur noch 0,08 Prozent höher beim Stand von 12.375,35 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich nach einer zuletzt dreiwöchigen Verlustserie immerhin ein Plus von derzeit 1,3 Prozent ab.

Neue Impulse für den Markt könnten von US-Zentralbankchef Jerome Powell ausgehen, der sich am Nachmittag auf dem Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole äußern wird. Das zweite dominierende Thema an den Börsen neben Jackson Hole ist nach wie vor der Handelsstreit. China und die Vereinigten Staaten haben in ihrer jüngsten Gesprächsrunde zum Zollkonflikt anscheinend noch keinen Durchbruch erzielen können - dies war aber von Experten auch nicht erwartet worden.

Der TecDax erreichte am Freitagvormittag mit 2984 Punkten den höchsten Stand seit Ende 2000. Der Technologie-Index existiert in der jetzigen Form zwar erst seit 2003, wurde aber auf Basis des mittlerweile eingestellten Nemax50 bis Ende 1997 zurückgerechnet. Gegen Freitagmittag belief sich das Plus für den TecDax auf 0,28 Prozent bei 2970,59 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen zeigte sich zuletzt mit plus 0,02 Prozent auf 26.785,89 Punkten nur wenig verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbesserte sich um 0,16 Prozent.

An der Dax-Spitze gewannen die Aktien von Adidas knapp 1 Prozent. Ihr Rekordhoch bei 215,50 ist in Schlagdistanz. Im MDax rückten mit einem Plus von 5 Prozent die Anteile von CTS Eventim auf den ersten Platz, nachdem sie am Vortag nach zunächst starkem Start doch noch deutlich im Minus geschlossen hatten. Ein negativ aufgenommenes Gerichtsurteil hatte die Freude der Anleger über die Quartalszahlen des Ticketvermarkters jäh getrübt.

Im Tecdax bauten die Aktien von RIB Software ihr hohes Vortagesplus von mehr als 11 Prozent um weitere 1,5 Prozent aus. Im SDax gewannen die nach ihrem Kursabsturz Mitte August seit Tagen stark schwankenden Anteile des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus mehr als 13 Prozent.