Börse in Frankfurt : Dax schafft es spät ins Plus - Anleger bleiben nervös

Der Dax hat am Donnerstag nur noch zögerlich an seine deutliche Vortagserholung angeknüpft.

Frankfurt/Main | Nach einem robusten Auftakt traten die Anleger im Verlauf etwas kürzer. Der Leitindex rettete sich aber in den letzten Minuten in die Gewinnzone: Mit 15.196,74 Punkten brachte er ein Plus von 0,17 Prozent über die Ziellinie. In der zweiten Börsenreihe blieb aber ein Minus stehen. Der MDax mit den mittelgroßen Werten büßte 0,73 Prozent auf 32.300,37...

