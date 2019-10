Börse in Frankfurt : Dax schafft dritte Gewinnwoche in Folge

Der Dax hat am Freitag eine starke Woche mit einem knappen Plus beendet.

von dpa

25. Oktober 2019, 17:55 Uhr

Nach einem lange lustlosen Handelsverlauf ließen sich die hiesigen Anleger von der Kauffreude an der Wall Street anstecken, die den Nasdaq-100-Index sogar auf ein Rekordhoch trieb: Der deutsche Leitindex drehte am Nachmittag ins Plus und schloss mit einem Kursgewinn von 0,17 Prozent bei 12.894,51 Punkten. Damit hält er sich weiter auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2018.

Auf Wochensicht legte das Börsenbarometer um rund zwei Prozent zu, was die dritte Gewinnwoche in Folge bedeutet. Seit Jahresbeginn steht gar ein satter Kursanstieg von 22 Prozent zu Buche. Der MDax für mittelgroße Werte ging am Freitag hingegen 0,22 Prozent tiefer bei 26.240,57 Punkten aus dem Handel.