Börse in Frankfurt : Dax rutscht schnell ins Minus

Trotz freundlicher Vorgaben von den asiatischen Börsen ist der deutsche Aktienmarkt am Morgen nach ersten Kursgewinnen schnell ins Minus gerutscht. Der deutsche Leitindex verlor zuletzt 0,12 Prozent auf 12.056,23 Punkte.

von dpa

28. Mai 2019, 09:49 Uhr

Der MDax dagegen lag knapp mit 0,03 Prozent im Plus bei 25 241,47 Punkten.

Anleger positionierten sich nun nach zuletzt zwei freundlichen Tagen zögerlicher. Gespannt wird darauf gewartet, was später an den US-Börsen passieren wird. Zum Wochenbeginn war dort wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Zeiten des Handelsstreits gilt der Dow Jones Industrial wie üblich als starker Trendsetter für die weltweiten Börsen.