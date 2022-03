Börse in Frankfurt : Dax rutscht am großen Verfallstag weiter ab

Am großen Verfallstag an den Terminbörsen hat der Dax am letzten Handelstag der Woche weiter nachgegeben. Der deutsche Leitindex stand Freitagmittag mit 1,09 Prozent im Minus bei 14.231,44 Punkten.

Einen Tag zuvor war der Dax mit einem Minus von 0,36 Prozent aus dem Handel gegangen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor zuletzt 0,45 Prozent auf 31.331,81 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es auch abwärts: Er fiel um 1,02 Prozent auf 3845,59 Punkte. Börsianer begründeten die negative Entwicklung auch mit dem Auslaufen bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.