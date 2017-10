Börse in Frankfurt : Dax pendelt um Vortagsschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

12.Okt.2017

Gegen Mittag zeigte sich der Leitindex mit plus 0,03 Prozent auf 12 975,04 Punkte fast unverändert. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,35 Prozent auf 26 026,64 Punkte.

Der Technologiewerte-Index TecDax erreichte einen neuen Höchststand seit Februar 2001 und gewann zuletzt 0,20 Prozent auf 2514,93 Punkte. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gab zugleich um 0,10 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten im Dax legten die Aktien der Lufthansa an der Index-Spitze um 3 Prozent zu. Knapp zwei Monate nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin wird in Kürze die Entscheidung über die Aufteilung der Fluggesellschaft bekannt gegeben. Lufthansa will einen großen Teil der Air-Berlin-Maschinen übernehmen. Zudem gibt es positive Analystenkommentare.

Südzucker sackten im MDax zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai 2016. Zuletzt büßten sie etwas mehr als 3 Prozent ein. Händler verwiesen darauf, dass die vorgelegten Zahlen des Zuckerkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Anteile der Norma Group hingegen profitierten mit einem Kursgewinn von 1,5 Prozent von einer positiven Studie der französischen Bank Societe Generale.