Börse in Frankfurt : Dax pendelt um 12.500-Punkte-Marke

Bis zur Mittagszeit legte der Dax nur noch um moderate 0,25 Prozent auf 12.476,93 Zähler zu.

«Es war die Hoffnung auf die Ankündigung einer härteren Gangart der US-Notenbank, die die Anleger zu neuen Engagements in Aktien trieb», meinte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Hintergrund ist wohl der bereits mit Spannung erwartete Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen am Mittwoch. Dabei stehen nach Einschätzung von Börsianern geldpolitische Hinweise im Fokus - und die Frage, ob Yellen Details durchscheinen lässt, wie eine Reduktion der durch die Anleihekäufe aufgeblähten Notenbankbilanz aussehen könnte.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte gegen Mittag um 0,06 Prozent auf 24.764,22 Zähler vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,20 Prozent auf 2240,79 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat unterdessen auf der Stelle.

Auffällig gefragt waren am deutschen Markt Aktien von Stahlfirmen wie Thyssenkrupp, Salzgitter oder Klöckner & Co, die in ihren Indizes jeweils zu den Spitzenwerten zählten mit Gewinnen zwischen 1,6 und 2,5 Prozent. Thyssenkrupp kündigte weitere Sparmaßnahmen an, bis zu 2500 Arbeitsplätze in der Verwaltung sollen wegfallen.

Ansonsten standen vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe im Fokus. Der Großküchen-Ausrüster Rational erfreute seine Anleger mit Aussagen über eine überraschend starke Geschäftsentwicklung und gab sich optimistischer für das Gesamtjahr. Die Papiere gewannen im MDax 2,45 Prozent.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 12:37 Uhr