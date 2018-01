Börse in Frankfurt : Dax nimmt zum Start in die Woche Rekordhoch ins Visier

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Jan.2018 | 09:30 Uhr

In der ersten Handelswoche des Jahres hatte der Dax bereits um gut 3 Prozent zugelegt. Analyst Christian Schmidt von der Helaba schrieb in einem Marktkommentar von einer «beeindruckenden Aufwärtsbewegung», in deren Verlauf der Dax zuletzt etliche Widerstände überwunden habe. Händler und Analysten sehen nun das Rekordhoch vom 7. November vergangenen Jahres bei 13.525,56 Punkten in unmittelbare Reichweite rücken.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,29 Prozent auf 27.095,79 Punkte, blieb damit jedoch knapp unter seinem Rekordhoch von Ende November. Der TecDax kletterte dagegen um 0,78 Prozent auf 2663,01 Zähler und somit auf einen Höchstkurs.