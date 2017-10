Börse in Frankfurt : Dax nimmt 13.000-Punkte-Marke ins Visier

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

04.Okt.2017

Mit dem nächsten Rekordhoch beim Dax setzt der deutsche Aktienmarkt seinen starken Lauf fort.

Dabei halfen dem Leitindex Faktoren wie der schwache Euro, der Exporte außerhalb der Währungsunion billiger macht, ein dickes Fell gegen politische Risiken rund um Nordkorea oder Katalonien - und auch die in Europa anhaltenden Nullzinsen als Treibstoff der Finanzmärkte.

Schon wenige Minuten nach dem Handelsbeginn erreichte der Dax bei 12.976,24 Punkten den bisher höchsten Stand in seiner fast 30-jährigen Geschichte. Anschließend bröckelten die Kurse wieder etwas ab. Gegen Mittag stand der Index noch 0,14 Prozent höher bei 12.921,21 Zählern.

Das alte Rekordhoch aus dem Juni hatte bei 12.951,54 Punkten gelegen. Die Entwicklung reiht sich ein in einen langen Trend insgesamt steigender Kurse. Rückenwind erhielten diese auch von den US-Börsen, die zuletzt ebenfalls auf neue Bestmarken geklettert waren. Seit Jahresbeginn verbucht der Dax nun ein Plus von rund 13 Prozent.

Manche Kritiker bemängeln, dass sich einige Finanzmarkt- und auch Immobiliengeschäfte zusehends von der Realwirtschaft entkoppeln. Als weiterer Grund für die starken Zuwächse im Dax gelten jedoch auch die guten gesamtwirtschaftlichen Perspektiven der Eurozone. Das Austauschverhältnis zwischen den Währungen spielt ebenso eine Rolle: Der Euro war zum Dollar jüngst wieder zurückgefallen. Während steigende Zinsen in den USA Anlagen dort attraktiver machen und die Dollar-Nachfrage erhöhen, ist ein schwächerer Euro gut für Europas Exporteure, deren Waren sich im Nicht-Euro-Ausland verbilligen.

Im Dax sind viele Aktien exportlastiger Konzerne vertreten. Hintergrund der Euro-Schwäche wiederum ist die US-Geldpolitik, denn eine baldige weitere Zinserhöhung in den USA scheint ausgemacht.

Zugleich lassen sich die Anleger nicht mehr so leicht von Krisen verschrecken: Ängste rund um internationale Spannungen wie den Nordkorea-Konflikt legten sich. Die Unsicherheit in Spanien wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien ließ den hiesigen Aktienmarkt bislang kalt, während es an der Madrider Börse schon merkliche Folgen gibt. «Geopolitische Risiken werden immer stärker ignoriert», erklärt Tobias Basse von der NordLB. In Deutschland werde derweil auf politische Stabilität auch unter einer möglichen Jamaika-Regierungskoalition aus Union, Grünen sowie FDP gesetzt.

Börsianer rechnen nun mit einem Angriff des Dax auf die Marke von 13.000 Zählern. «Sollte diese Hürde überwunden werden, bekäme der Markt ein sogenanntes Momentum, und neue Käufer dürften den Index schnell weiter nach oben treiben», meint der Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Einer Fortsetzung der Rally stehe kaum etwas im Weg.

Einige Experten trauen dem Dax noch mehr zu. So könnte der Sprung über die 13.000-Punkte-Hürde den Kursen frischen Schwung verleihen, wenn weitere Investoren angelockt werden, die sich zuvor noch zurückgehalten hatten und nun von der guten Stimmung mitgerissen werden.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Firmen vertreten sind, legte um 0,08 Prozent auf 26.106,79 Punkte zu. Er stieg ebenfalls auf einen neuen Höchststand. Der TecDax gewann 0,47 Prozent auf 2486,33 Zähler - für den Technologiewerte-Index ist dies das höchste Niveau seit fast 17 Jahren. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gab indes um 0,37 Prozent auf 3592,42 Punkte nach.