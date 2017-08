Börse in Frankfurt : Dax nach schwacher Vorwoche im Erholungsmodus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Am Nachmittag rückte der Leitindex um 1,17 Prozent auf 12 154,75 Zähler vor, nachdem er in der Vorwoche beeinträchtigt von der Risikoscheu der Anleger wegen des Nordkorea-Konflikts um mehr als zwei Prozent gefallen war.

In der zweiten Börsenreihe ging es zu Wochenbeginn ebenfalls deutlich nach oben: Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,24 Prozent auf 24 795,41 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,65 Prozent auf 2255,14 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte ebenfalls etwas mehr als 1 Prozent höher bei 3444,39 Punkten.

Laut Dirk Gojny von der National-Bank spielt es an den Finanzmärkten eine Rolle, dass sich zahlreiche Länder zur Deeskalation als Vermittler im Nordkorea-Konflikt anbieten. Über das Wochenende wurde außerdem von Donald Trump und seinem Gegenüber Kim Jong Un kein neues Öl ins Feuer gegossen.

Wie am Gesamtmarkt war auch bei den Finanzwerten eine deutliche Erholung angesagt: Titel der Commerzbank standen zuletzt mit Kursgewinnen von rund 3 Prozent an der Dax-Spitze, nachdem sie in der Vorwoche deutlich Federn gelassen hatten. Aktien der Deutschen Bank standen dem mit 2,5 Prozent Plus nur wenig nach.

Der Energiekonzern RWE zeigte sich nach einem guten ersten Halbjahr für das laufende Geschäftsjahr etwas optimistischer, indem er nun das obere Ende seiner Zielspanne anpeilt. Die Aktien rückten daraufhin im Dax um rund 1,7 Prozent vor.

Papiere der Deutschen Pfandbriefbank zogen im MDax um etwas mehr als 4 Prozent an, nachdem sich das Unternehmen ebenfalls optimistischer zum Jahresausblick geäußert hatte. Positiv erging es nach Zahlen auch den Papieren von Bilfinger mit mehr als 3 Prozent Plus.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 141,36 Punkte. Der Bund Future gab zuletzt um 0,32 Prozent auf 164,02 Punkte nach. Der Euro stand bei 1,1796 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1765 Dollar festgesetzt.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 15:09 Uhr