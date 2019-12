Börse in Frankfurt : Dax moderat im Plus - Anleger bleiben vorsichtig

Das Auf und Ab am Aktienmarkt hat sich am Freitag mit moderaten Gewinnen für den Dax fortgesetzt. Der deutsche Leitindex legte in den ersten Handelsminuten um 0,23 Prozent auf 13 084,29 Punkte zu, was auf Wochensicht aktuell allerdings einen Verlust von 1,2 Prozent bedeutet.

von dpa

06. Dezember 2019, 09:36 Uhr

Marktexperten sprachen von einer leichten Risikoscheu der Anleger, da Mitte Dezember womöglich neue US-Strafzölle gegen China in Kraft treten könnten.

Der MDax der mittelgroßen Werte kam am Freitagmorgen mit plus 0,04 Prozent auf 27.162,97 Zähler kaum vom Fleck. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann 0,31 Prozent auf 3659,62 Punkte.