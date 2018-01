Börse in Frankfurt : Dax moderat im Minus - Anleger bleiben vorerst vorsichtig

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch verstärkt Vorsicht walten lassen. Auch wenn aktuell an der Wall Street wieder steigende Kurse erwartet werden, herrscht Skepsis.

von dpa

17. Januar 2018, 15:05 Uhr

Denn tags zuvor war es im späten US-Handel nach einem ebenfalls freundlichen Auftakt mit neuen Rekorden zu einem Abverkauf von Aktien gekommen. «Sollte die Wall Street auch am heutigen Tag weiter korrigieren, stehen im Dax alle Zeichen darauf, dass er unter die 13 000-Punkte-Marke rutscht», sagte Marktbeobachter Jens Klatt.

Bis zum Nachmittag hielt sich der deutsche Leitindex Dax allerdings überwiegend über der Marke von 13.200 Punkten und sank zuletzt um 0,23 Prozent auf 13.215,83 Punkte.

Der MDax der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen drehte unterdessen ins Plus und legte um 0,20 Prozent auf 27.069,14 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax kam mit minus 0,02 Prozent auf 2.651,10 Punkte kaum vom Fleck.

In den USA war der Dow Jones Industrial am Dienstag zunächst über die Marke von 26.000 Punkten geklettert. Er schien nahtlos an seine jüngste Rally anzuknüpfen, bis dann die Stimmung drehte. Auslöser waren Zinssorgen, die inzwischen aber offenbar wieder in den Hintergrund gerückt sind.

Im Dax gaben die Vorzugsaktien von Volkswagen trotz eines Absatzrekordes 2017 um 0,91 Prozent nach, waren allerdings am Tag zuvor auf den höchsten Stand seit August 2015 geklettert.

Im TecDax rückte S&T mit vorläufigen Zahlen und Aussagen zum neuen Jahr in den Blick. Die Aktien sanken um 1,16 Prozent. Das österreichische Technologie-Unternehmen ist nach Zuwächsen 2017 auch zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,37 Prozent am Vortag auf 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 140,00 Punkte. Der Bund Future stieg um 0,04 Prozent auf 160,90 Punkte. Den Kurs des Euro hatte die Europäische Zentralbank am Vortag auf 1,2230 (Montag: 1,2277) Dollar festgelegt.