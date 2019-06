Börse in Frankfrurt : Dax mit neuem Jahreshoch - Wall Street auch stark

Die Hoffnung auf niedrigere Zinsen hat den Dax am Donnerstag mit 12.438 Punkten auf einen neuen Höchststand seit September vergangenen Jahres getragen.

von dpa

20. Juni 2019, 15:44 Uhr

Nach der Europäischen Zentralbank hat nun auch die Fed in den USA die Anlegerhoffnungen auf Zinssenkungen untermauert. Damit sind Aktien bei den Anlegern erste Wahl. Die Wall Street steuert ebenfalls auf ihren Höchststand zu.

Der Dax lag am Nachmittag mit 0,84 Prozent im Plus bei 12.411,46 Punkten. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann 0,84 Prozent auf 25.719,46 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte 0,75 Prozent zu.

Infineon setzten ihre Erholung vom jüngsten Dreijahrestief fort und erklommen mit plus 3,3 Prozent die Dax-Spitze. SAP gewannen nach guten Geschäftszahlen des Wettbewerbers Oracle 1,9 Prozent und schafften ein weiteres Rekordhoch.

Im MDax schossen die Papiere des Essenslieferanten Delivery Hero nach Aufstockung ihrer Umsatzziele zeitweise um fast 16 Prozent nach oben, wovon aktuell rund 10 Prozent verblieben. Rocket Internet kletterten um rund 8 Prozent. Der Internet-Investor Oliver Samwer arbeitet laut einem Bericht des «Manager Magazins» an einem Plan zum Rückzug seiner Start-up-Holding.

Es gab in der Zinseuphorie aber auch Verlierer - allen voran Bankaktien, die bei Niedrigzinsen unter schwachen Erträgen leiden. Papiere der Deutschen Bank sanken als schwächster Dax-Wert um fast 2 Prozent, Commerzbank verloren fast 3 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite auf ein weiteres Rekordtief von minus 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,01 Prozent auf 144,69 Punkte. Der Bund-Future verharrte bei 172,53 Punkte. Der Euro stieg kräftig auf 1,1299 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1207 Dollar festgesetzt.