Börse in Frankfurt : Dax mit leichten Verlusten

Nach dem Rekord vor einer Woche tut sich der Dax weiter schwer.

Frankfurt/Main | Am Donnerstag büßte der deutsche Leitindex in den Anfangsminuten ein halbes Prozent ein auf 14.540 Punkte. Der MDax verlor rund ein Prozent auf 31.193 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um ein halbes Prozent. Mit 14.804 Punkten hatte der Dax in der Vorwoche, nicht zuletzt getrieben von immens starken Autowerten, eine neue Bestmark...

