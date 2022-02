Börse in Frankfurt : Dax mit hohen Kursverlusten - Ukraine-Krise belastet

Der Ukraine-Konflikt wird in der neuen Woche auch an der Frankfurter Börse zu einer immer größeren Belastung.

Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Am Montag geht es nun auch für den Dax weiter deutlich bergab. So rutschte der deutsche Leitindex wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung um 2,38 Prozent auf 15.057 Punkte ab. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 2,67 Proz...

