Börse in Frankfurt : Dax macht Verluste teilweise wett - Schwächerer Euro hilft

Der Dax hat seine frühen Verluste zumindest teilweise wieder wettgemacht. Am Nachmittag stand der Dax mit 0,31 Prozent im Minus bei 12.310,84 Punkten.

von dpa

04. Juli 2018, 15:19 Uhr

Als Kursstütze diente ihm offenbar der schwächelnde Eurokurs, der Exporte in Länder außerhalb der Eurozone generell begünstigt.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,83 Prozent auf 25.663,12 Punkte nach unten, während der Technologiewerte-Index TecDax nur 0,19 Prozent auf 2700,18 Zähler verlor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte im Handelsverlauf ins Plus und gewann zuletzt 0,11 Prozent auf 3410,06 Punkte.

Derweil werfen die US-Importzölle auf chinesische Produkte, die an diesem Freitag in Kraft treten sollen, und die von Peking angedrohten Gegenmaßnahmen bereits ihre Schatten voraus.

Die Wall Street hatte am Dienstag den verkürzten Handel mit Verlusten beendet und bleibt am Mittwoch wegen des Unabhängigkeitstages in den Vereinigten Staaten geschlossen. Von den schwachen asiatischen Märkten kam ebenfalls keine Unterstützung für den Dax.

Im Dax zählten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon mit minus 2,11 Prozent zu den größten Verlierern. Dass der US-Chiphersteller Micron Technology laut einem Konkurrenten viele seiner Produkte vorerst nicht mehr nach China verkaufen darf, sorge auch hierzulande für eine negative Branchenstimmung, erklärte ein Händler.

Größter Verlierer im MDax mit minus 6,84 Prozent waren die Papiere von CTS Eventim. Es belastete die Furcht vor einer trägen Geschäftsentwicklung des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters, die sich in kritischen Analystenkommentaren niederschlug.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 141,58 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,06 Prozent auf 162,55 Punkte. Der Euro kostete 1,1644 Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs für die Gemeinschaftswährung auf 1,1665 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8573 Euro gekostet.