Börse in Frankfurt : Dax macht Verluste großteils wett

Im Handelsverlauf machte der deutsche Leitindex seine Verluste aber immerhin weitgehend wett: Am Nachmittag verlor er noch 0,06 Prozent auf 12 160,19 Punkte.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes kamen ebenfalls nicht in Schwung: Der MDax mit den Aktien mittelgroßer Unternehmen sank um 0,29 Prozent auf 24 691,44 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,38 Prozent auf 2257,86 Zähler zurück. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 3437,78 Punkte kaum vom Fleck.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, habe auf der internationalen Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole kaum Hinweise auf den kurzfristigen Kurs seiner Geldpolitik gegeben, sagte Ökonom Cathal Kennedy vom Analysehaus RBC Capital. Draghi habe auch nicht versucht, mit Blick auf die jüngste Eurostärke gegenzusteuern. Daraufhin war der Euro über 1,19 US-Dollar geklettert und hatte den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht.

Am deutschen Aktienmarkt zeigten sich die Versicherer nur mäßig beeindruckt von Wirbelsturm «Harvey»: Die Kurse der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück gaben um 0,62 beziehungsweise 1,58 Prozent nach. Besser hielten sich Allianz-Papiere, die ein knappes Plus schafften.

Die Titel des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer profitierten von einem weiteren Studienerfolg mit seinem wichtigsten Mittel Xarelto - zuletzt stand im schwachen Marktumfeld ein Plus von 0,60 Prozent zu Buche.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 141,72 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,02 Prozent auf 164,70 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1932 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,1808 Dollar festgesetzt.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 15:06 Uhr