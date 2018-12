Börse in Frankfurt : Dax macht kräftig Boden gut

Ein «Waffenstillstand» im US-Handelskonflikt mit China hat den Dax am Montag deutlich beflügelt. Am Nachmittag notierte der Leitindex 2,03 Prozent höher bei 11.485,73 Punkten.

03. Dezember 2018, 15:05 Uhr

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann 1,51 Prozent auf 23.806,69 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 1,4 Prozent zu.

Die USA und China haben eine weitere Eskalation im Handelsstreit vorerst abgewendet. Neue Verhandlungen würden aufgenommen, um eine Lösung zu finden, hatten beide Seiten nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärt.

Aktien aus dem Automobilsektor profitierten besonders stark. So standen die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen mit Kursgewinnen zwischen 3,5 und 5,5 Prozent an der Dax-Spitze. Im MDax verbuchten die Anteilsscheine der Autozulieferer Rheinmetall, Dürr, Hella und Norma Kursaufschläge zwischen 5,0 und 6,3 Prozent.

Lufthansa-Aktien litten unter den gestiegenen Ölpreisen und büßten rund 2 Prozent ein. Zudem hatten sich die Titel der Fluggesellschaft seit Ende Oktober um mehr als ein Viertel ihres Wertes erholt und auf dem höchsten Stand seit über zwei Monaten notiert.

Die Aktien von K+S reagierten mit einem Kurssprung von fast 7 Prozent auf die Nachricht, dass der Düngemittel- und Salzkonzern seine Kaliproduktion an den drei Standorten des Kaliwerks Werra trotz des Niedrigwassers des Flusses mindestens bis Weihnachten sicherstellen kann.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,1 Prozent am Freitag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,06 Prozent auf 141,39 Punkte. Der Bund-Future fiel ebenfalls um 0,06 Prozent auf 161,39 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1342 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1359 Dollar festgesetzt.