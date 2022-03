Börse in Frankfurt : Dax leicht im Plus

Nach zuletzt kräftigen Kurszuwächsen haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst gemächlicher angehen lassen.

Der Dax dämmte seine Anfangsgewinne in den ersten Minuten schnell ein und lag zuletzt noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 14.457,14 Punkten. Am Vortag war der deutsche Leitindex noch mit einem Plus von knapp 3,8 Prozent aus dem Handel gegangen. Dabei war das wichtigste deutsche Börsenbarometer von den starken Börsen in Fernost und den USA angeschoben wor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.