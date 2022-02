Börse in Frankfurt : Dax legt weiter zu

Nach dem erfreulichen Wochenbeginn hat der Dax am Dienstag nachgelegt. Rückenwind gibt es von den US-Börsen, die im späten Handel die Gewinne ausgebaut hatten.

Vor allem die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq hatten kräftig zugelegt und zum Auftakt an diesem Dienstag sind stabile Kurse zu erwarten. Am frühen Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 1,19 Prozent auf 15.656 Punkte, nachdem er am Montag bereits um knapp ein Prozent zugelegt hatte. Der MDax rückte zuletzt um 1,50 Prozent auf 33.819 Zähler vor...

