Börse in Frankfurt : Dax klettert in Richtung Rekordhoch

Der Dax hat am Dienstag ungeachtet der Coronavirus-Krise einen weiteren Schritt in Richtung Rekordhoch unternommen. Der Leitindex kletterte nach einer Handelsstunde um 0,62 Prozent auf 13.577,70 Punkte, büßte damit aber schon wieder einen Teil seiner anfänglichen Gewinne ein.

von dpa

11. Februar 2020, 11:26 Uhr

Am Morgen war er in der Spitze bis auf 13.638 Zähler gestiegen. Zu den im Januar erreichten Rekordmarke bei 13.640 Punkten fehlten ihm damit nur noch zwei Zähler. Die Angst vor einer virenbedingten Wachstumsdelle in China hatte den Dax vor einigen Tagen noch kurz unter die Marke von 13.000 Zählern gedrückt.

Dem Dax einen Tick voraus waren die deutschen Indizes in der zweiten Börsenreihe. Sowohl der MDax mit den mittelgroßen Werten als auch der Kleinwerte-Index SDax konnten am Dienstag neue Bestmarken setzen. Der MDax stand im Hoch erstmals bei 29.048 Punkten, zuletzt gewann er noch 0,66 Prozent auf 28.972,54 Zähler. Von Rekordsphären kann der EuroStoxx derweil nur träumen. Am Dienstag legte er ein halbes Prozent zu.

Auf der Unternehmensseite standen vor allem die Papiere der Deutschen Telekom nachrichtlich im Mittelpunkt. Laut Medienberichten dürfte die geplante Fusion von T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint den wichtigen Kartellrechtsprozess in den USA überstehen. Eine lange Hängepartie würde dabei zu Ende gehen. Das Gericht habe die Parteien informiert, dass Richter Marrero noch am Dienstag eine Entscheidung veröffentlichen wolle, teilte die Telekom mit. Die T-Aktien rückten an der Dax-Spitze um 4 Prozent vor.

Metro gewannen im MDax marktkonforme 0,7 Prozent. Der Handelskonzern steht vor der Einigung auf einen Verkauf der Supermarkttochter Real für eine Milliarde Euro. Börsianer sprachen nach dem jüngsten Rutsch auf ein Tief seit Ende 2018 von einer guten Nachricht.

Bei Daimler konnten sich die Anleger nicht für eine klare Richtung entscheiden. Eine enttäuschende Dividende ließ die Anleger nur zeitweise kalt. Letztlich sank die Aktie zuletzt um ein halbes Prozent. Sektorweit war die Stimmung gut, VW und BMW gehörten mit bis zu 1,1 Prozent zu den Gewinnern.

Auf der Agenda standen ansonsten am Dienstag noch Zahlen von Nebenwerten wie Grenke oder Delivery Hero. Aus diesem Kreis waren vor allem Grenke im MDax mit einem Anstieg um 4 Prozent positiv auffällig. Der IT-Vermieter und Finanzdienstleister hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Gewinn gemacht und überzeugte mit seinem Wachstum im Neugeschäft.

Für Delivery Hero dagegen ging es im Index mittelgroßer Werte um ein halbes Prozent bergab. Auf kritische Stimmen stieß der Essenslieferdienst mit dem für 2020 in Aussicht gestellten operativen Verlust.