Börse in Frankfurt : Dax im Plus - Investoren warten gespannt auf Powell-Rede

Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Freitag wieder zu einigen Käufen hinreißen lassen. Vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffen in den USA blieben viele Investoren aber an der Seitenlinie, sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

von dpa

23. August 2019, 14:12 Uhr

Der Dax hielt sich daher bis zum Mittag ohne größere weitere Kurssprünge über der Marke von 11.800 Punkten, über die er gleich am Morgen gezogen war. Zuletzt betrug das Plus im deutschen Leitindex 0,47 Prozent auf 11.802,38, womit der Dax zumindest seine Vortagesverluste wieder nahezu ausbügelte.

Aktuell steuert der Dax damit auf Wochensicht auf ein Plus zu. Noch in der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex wegen Rezessionsängsten auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gerutscht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg zuletzt um 0,54 Prozent auf 25.381,30 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,52 Prozent auf 3391,35 Punkte nach oben.

Große Erwartungen haben die Börsianer nunmehr an das Treffen der Währungshüter in Jackson Hole. Besonders spannend dürfte es werden, wenn Fed-Chef Jerome Powell am Nachmittag die Eröffnungsrede auf dem jährlichen Notenbanker-Symposium hält. Die Finanzmärkte erhoffen sich klare Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Fed, nachdem das zur Wochenmitte veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank keine eindeutige Richtung vorgegeben hatte.

Auf Unternehmensseite hielten sich die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co nach Übernahmespekulationen mit mehr als 13 Prozent Kursplus am Mittag unangefochten an der Spitze des Nebenwerte-Index SDax - zeitweise war es um fast 18 Prozent nach oben gegangen. Nach der Absage der Fusion mit Tata Europe Steel prüft Thyssenkrupp laut «Handelsblatt» nun die Übernahme des Stahlhändlers. Die in den vergangenen Monaten stark gebeutelten Anteile am Industriekonzern legten um rund ein Prozent zu. Auch Salzgitter profitierte - der Kurs des Konkurrenten stieg um knapp eineinhalb Prozent.

Auch Aktien des Softwareherstellers SAP hielten sich nach guten Zahlen des US-Konkurrenten Salesforce rund ein Prozent Plus im oberen Dax-Drittel.