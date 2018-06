Börse in Frankfurt : Dax im Plus - EZB-Aussagen dämpfen nur kurzzeitig

Hinweise der Europäischen Zentralbank (EZB) auf einen möglichen Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik haben dem Dax am Mittwoch letztlich nichts anhaben können. Der deutsche Leitindex schloss 0,34 Prozent höher auf 12.830,07 Punkten.

von dpa

06. Juni 2018, 18:28 Uhr

EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hatte in einer Rede eine Diskussion über die Fortsetzung des Anleihekaufprogramms für Anleihen angekündigt. Der Euro legte daraufhin spürbar zu. Am Nachmittag erreichte er fast die Marke von 1,18 US-Dollar. Den Dax hatte dies zeitweise ins Minus gedrückt, bevor er sich gegen Handelsende auch dank der Kursgewinne an der Wall Street wieder berappelte.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann 0,45 Prozent auf 26.807,78 Zähler. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,37 Prozent auf 2842,13 Punkte zu.