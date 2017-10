Börse in Frankfurt : Dax hat die 13 000-Punkte-Marke weiter im Blick

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 10:01 Uhr

Im frühen Handel legte der Leitindex um 0,11 Prozent auf 12 961,90 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,28 Prozent auf 25 890,83 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax kam mit plus 0,06 Prozent auf 2499,47 Punkte kaum vom Fleck, nachdem er tags zuvor einen neuen Höchststand seit Februar 2001 erreicht hatte. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,09 Prozent.

In Spanien hatte der katalanische Präsident Carles Puigdemont am Vorabend zwar die Unabhängigkeit seiner Region von Spanien erklärt, sie aber gleich wieder ausgesetzt. Es soll wohl Zeit gewonnen werden, um den von der Zentralregierung in Madrid bisher verweigerten Dialog doch noch zu erzwingen. Am Mittwochnachmittag wollte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy in einer Rede reagieren.

Unter den Einzelwerten im Dax waren die Aktien von BASF Schlusslicht mit minus 0,52 Prozent. Der Chemiekonzern hat über einen Monat hinweg ein belastetes Kunststoffgrundprodukt für Möbel und Matratzen ausgeliefert. Inzwischen wurden die Verkäufe gestoppt und die Kunden informiert.

Die Papiere des Verpackungsherstellers Gerresheimer sprangen im MDax um 4,51 Prozent hoch. Zwar bekam der Konzern auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der US-Pharmaindustrie zu spüren, so dass Umsatz und Gewinn sanken, doch nun wird ein «gutes viertes Quartal» erwartet. Gea als Spitzenwert im MDax gewannen 7,00 Prozent. Sie profitierten davon, dass der US-Investor Paul Singer, der Chef des Hedgefonds Elliott, nun einen Anteil am Spezialmaschinenbauer von etwas mehr als 3 Prozent besitzt.