Börse in Frankfurt : Dax hält sich zum Start nur knapp über 11.000 Punkte

Dem Dax droht wieder der Rutsch unter die runde Marke von 11.000 Punkten. Der Leitindex verlor wenige Minuten nach dem Start 0,58 Prozent auf 11.025,04 Punkte.

von dpa

15. Februar 2019, 09:36 Uhr

Auf Wochensicht steht das Barometer damit zwar noch mit gut 1 Prozent im Plus, von seinem Zwischenhoch am Donnerstagmorgen bei 11.260 Punkten hat es sich aber wieder ein gutes Stück entfernt.

Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen notierte mit minus 0,02 Prozent auf 23.925,42 Punkten nur wenig verändert. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,13 Prozent nach unten.

Unternehmensseitig stehen am deutschen Markt der Versicherer Allianz mit Geschäftszahlen sowie die Übernahme des Internetportal-Betreibers Scout24 im Fokus.

In den USA beschloss der Kongress inzwischen ein Haushaltsgesetz, um einen erneut drohenden «Shutdown», also Stillstand, von Teilen der US-Regierung abzuwenden. Während dies von Marktteilnehmer begrüßt wird, richtet sich ihr Augenmerk nun umso mehr auf die jüngste Gesprächsrunde zwischen China und den USA im Handelskonflikt, die am Freitag beendet werden soll. Anleger sorgten sich wegen fehlender Fortschritte, hieß es aus dem Handel.