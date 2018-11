Börse in Frankfurt : Dax gibt nach

Nach dem starken Wochenauftakt ist der Dax wieder etwas abgesackt. Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex mit 0,41 Prozent im Minus bei 11.307,73 Punkten.

von dpa

27. November 2018, 14:46 Uhr

Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen sank um 0,46 Prozent auf 23.348,59 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,37 Prozent abwärts auf 3161,06 Punkte. Anleihen waren nach dem Rückschlag vom Vortag wieder gefragt.

Die tags zuvor noch optimistischeren Anleger störten sich laut dem Marktanalysten Dean Popplewell vom Broker Oanda vor allem an einem Interview des US-Präsidenten Donald Trump. Wenige Tage vor seinem erwarteten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping signalisierte er darin, an der Erhöhung der Strafzölle gegen China wohl festhalten zu wollen. Zudem droht eine Eskalation zwischen Russland und der Ukraine.

Im Dax kletterten die Papiere des Dialysespezialisten FMC nach einer Empfehlung um etwa 2 Prozent. Die Anteilsscheine des Mutterkonzerns Fresenius, die seit Mitte Oktober schwer unter die Räder gekommen waren, verbesserten sich um 0,8 Prozent. Papiere des Zahlungsabwicklers Wirecard gaben um 4 Prozent nach.

Im MDax trieben Übernahmespekulationen die Papiere von Osram zeitweise um fast 20 Prozent nach oben. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren, dass der Finanzinvestor Bain ein Übernahmeangebot erwägt.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Montag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 141,25 Punkte. Der Bund-Future zog um 0,09 Prozent an auf 160,98 Punkte. Der Euro bewegte sich mit 1,1327 US-Dollar wenig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1363 Dollar festgesetzt.