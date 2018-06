Börse in Frankfurt : Dax gibt Gewinne ab

Der Dax hat seine Gewinne im Tagesverlauf fast komplett abgegeben. Am Nachmittag stand nur noch ein Plus von 0,04 Prozent auf 12.834,70 Punkte zu Buche.

von dpa

07. Juni 2018, 15:24 Uhr

Damit zollte der deutsche Leitindex auch dem nachlassenden Rückenwind von der Wall Street Tribut: Nachdem sein US-Pendant Dow Jones Industrial am Mittwoch mit einem kräftigen Plus die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erneut ein Rekordhoch erreicht hatte, deutet sich aktuell eine abnehmende Dynamik an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,02 Prozent auf 26.802,92 Punkte; beim Technologiewerte-Index TecDax stand bei 2841,64 Punkten ebenfalls ein Minus von 0,02 Prozent zu Buche. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt noch um 0,14 Prozent bergauf.

Im Dax setzten die Deutsche Bank und die Commerzbank ihre jüngste Erholung fort: Die Aktien der beiden Geldhäuser legten in einem freundlichen Branchenumfeld um 1,41 beziehungsweise 0,98 Prozent zu. Börsianer sprachen von positiven Nachwirkungen der genannten EZB-Aussagen.

Dagegen ging es für Stahlwerte nach unten: Im MDax sowie im Kleinwerte-Index SDax büßten Salzgitter und Klöckner & Co 1,32 beziehungsweise 1,24 Prozent ein. Steigende Lagerbestände, höhere Exporte aus China, steigende Importe in die EU wegen der Strafzölle der USA und zunehmende Preisunterschiede dürften die zweijährige Erholungsstory für die europäische Stahlbranche zum Erliegen bringen.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,38 Prozent auf 140,27 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,14 Prozent auf 159,73 Punkte. Der Eurokurs erholte sich weiter auf zuletzt 1,1833 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1765 (Dienstag: 1,1675) Dollar festgesetzt.