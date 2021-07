Börse in Frankfurt : Dax gewinnt deutlich hinzu

Der Dax hat sich zum Wochenschluss deutlich von seinem Rückschlag am Vortag erholt.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex erreichte ein Plus von 1,73 Prozent auf 15.687,93 Punkte. Im Wochenverlauf ergab sich ein Anstieg von 0,24 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,24 Prozent auf 34.777,59 Zähler. Unterstützung kam am Freitag vor allem aus den USA. Die tonangebende Wall Street legte nach ihrem kleinen Rücksetzer am Donnerstag w...

