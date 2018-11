Börse in Frankfurt : Dax geht im Handelsverlauf die Puste aus

Der Dax hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vormittag von zeitweise über 1 Prozent im Handelsverlauf wieder eingebüßt und nur ein Mini-Plus ins Ziel gerettet.

von dpa

01. November 2018, 18:22 Uhr

Letztlich stieg der deutsche Leitindex um 0,18 Prozent auf 11.468,54 Punkte. Die Marke um 11 500 Punkte erwies sich damit - wie bereits am Mittwoch - als ein zu starker Widerstand. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss mit einem Zuwachs um 0,65 Prozent auf 24.337,62 Punkte.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,21 Prozent auf 3204,21 Zähler. Der Pariser Cac 40 und der Londoner FTSE 100 sanken um je rund 0,2 Prozent. In New York notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa etwa 0,8 Prozent höher.

Im Dax zählten Deutsche-Bank-Papiere mit einem Kursplus von 3,5 Prozent zu den Favoriten. Der Einstieg des US-Hedgefonds Hudson Executive gab der zaghaften Erholung der Aktien von einem Rekordtief etwas Schwung. Man habe in den vergangenen Monaten einen Anteil von 3,1 Prozent aufgebaut, erklärte der Fonds im «Wall Street Journal».

Spitzenreiter im Dax mit einem Anstieg von 7,3 Prozent waren die Lufthansa-Titel. Damit machten die Aktien der Fluggesellschaft den Kursrutsch nach dem Quartalsbericht vom Dienstag wieder wett. Im Jahresverlauf liegen sie rund 38 Prozent im Minus. Aktien von Bayer gewannen 2,7 Prozent, nachdem die Zulassung des Unkrautvernichters Dicamba in den USA bis Ende 2020 verlängert worden war.

Ansonsten kamen kursbewegende Unternehmensnachrichten aus der zweiten und dritten Reihe. Die Anteilscheine von Morphosys katapultierten sich um mehr als 16 Prozent an die MDax-Spitze, nachdem der Antikörper-Spezialist noch bessere klinische Daten als bisher zu zwei Wirkstoffen in Aussicht gestellt hatte.

Nach der Kurshalbierung in den ersten zehn Monaten unternahmen die Aktien von Wacker Chemie einen Erholungsversuch. Die Papiere des Zulieferers für die Solarindustrie kletterten um 10 Prozent.

Dahinter setzten Fielmann-Aktien mit plus 4,8 Prozent ihre Erholung fort. Der bestätigte Jahresausblick der Optikerkette beruhigte die Anleger - einige hatten mit einer Senkung der Ziele gerechnet.

Dass Dialog Semiconductor für 2019 mit einem Umsatz auf dem Niveau von 2018 rechnet, ließ die Titel des Chip-Entwicklers um weitere 5,8 Prozent zulegen. Damit waren sie bester Wert im SDax. Analysten rechneten bisher mit rückläufigen Erlösen. Bereits am Mittwoch hatten gute Quartalszahlen für einen Anstieg um neun Prozent gesorgt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,23 Prozent am Vortag auf 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 140,91 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 160,09 Punkte. Der Kurs des Euro stieg auf 1,1399 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) zuvor auf 1,1393 Dollar festgesetzt.