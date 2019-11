Börse in Frankfurt : Dax fest im Griff des Zollstreits

Das Hin und Her zum Stand der Zollgespräche zwischen China und den USA hat die Börsen voll im Griff.

von dpa

21. November 2019, 15:09 Uhr

Das gilt auch für den deutschen Aktienmarkt. Der Dax kämpfte mit der Marke von 13.100 Punkten, die unter Charttechnikern als wesentlich gilt für die weitere Richtung.

Bis zum Nachmittag gab der Dax um 0,12 Prozent auf 13.141,66 Punkte nach. Vor zwei Tagen war er noch von wachsenden Hoffnungen auf eine baldige Einigung zwischen den USA und China antrieben worden und in Richtung Rekordhoch geklettert.

Das hatte der deutsche Leitindex im Januar 2018 bei knapp unter 13.600 Punkten erreicht. Der MDax verlor am Nachmittag 0,74 Prozent auf 27.013,88 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,08 Prozent.

Unternehmensseitig standen am deutschen Aktienmarkt vor allem Werte aus der zweiten und dritten Börsenreihe im Blick. So brachen die Anteile von Thyssenkrupp am MDax-Ende um 12 Prozent ein. Das Management strich nach einem weiteren Verlustjahr die Dividende für 2018/19.

Eine Abstufung und eine weitere negative Analystenstudie setzten den Aktien von Aurubis zu, die als zweitschwächster Wert etwas mehr als 4 Prozent einbüßten. Von Goldman Sachs dagegen zum Kauf empfohlen, gewannen die Papiere des Autozulieferers Hella im MDax 1,3 Prozent.

Favorit im SDax gewannen die Titel von Heideldruck mit plus 3,5 Prozent. Es wurde eine strategische Partnerschaft mit der Innovative Chemical Products Group bekannt gegeben.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,38 Prozent am Vortag auf minus 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,17 Prozent auf 144,51 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,25 Prozent auf 170,75 Punkte. Der Euro erholte sich leicht auf 1,1088 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1059 Dollar festgesetzt.