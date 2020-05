Börse in Frankfurt : Dax fällt nach starkem Anstieg leicht zurück

Nach dem fulminanten Anstieg zum Wochenauftakt war es heute mit der Kauflaune am deutschen Aktienmarkt zunächst wieder vorbei.

von dpa

19. Mai 2020, 12:05 Uhr

Anfangs ging es zwar für den Dax nochmals um ein Prozent und mehr nach oben, dann aber überwogen wieder die Verkaufsangebote. Gegen Mittag lag der Leitindex mit 0,47 Prozent im Minus bei 11.006,91 Punkten. Er hielt damit knapp über der 11.000-Punkte-Marke, die er am Vortag erstmals seit Ende April wieder hinter sich gelassen hatte.

Die mittelgroßen Werte schlugen sich am Dienstag etwas besser, wie der MDax mit einem fast unveränderten Stand von 24.086,06 Punkten zeigte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx fiel um 0,59 Prozent auf 2894,67 Zähler.

Die zuletzt besser gewordene Grundstimmung an den Märkten hatte mehrere Gründe, darunter die Corona-Lockerungen, steigende Ölpreise, Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell oder aber die Hoffnung auf einen möglichen Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus. Entsprechende Aussagen des Biotechunternehmen Moderna hatten am Vorabend in New York die Kurse angetrieben.

Der zuletzt ins Hintertreffen geratene Versicherungssektor holte im europäischen Branchenvergleich etwas auf. Die Anteilsscheine der Allianz wurden mit einem Anstieg um 1,8 Prozent zum Dax-Spitzenreiter, während die Rally bei den am Vortag stark gestiegenen zyklischen Industriewerten zu Ende war. Talanx kletterten im SDax um 2,9 Prozent, hier half auch eine Kaufempfehlung der Investmentbank HSBC.

Unter den Werten, die gegen den Markt weiter stiegen, waren die Papiere von Thyssenkrupp, die nach ihrem Kurssprung vom Montag mit einem Anstieg um fünf Prozent erneut zu den Favoriten im MDax zählten. Der Industriekonzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss Pläne bekannt gegeben, wie er sich weiter gesund schrumpfen will. Die geplante Neuausrichtung wurde am Markt positiv gesehen.

Unter den Verlierern im MDax waren die Aktien von Hellofresh und Delivery Hero wegen Gewinnmitnahmen, wie es aus dem Handel hieß. Für den Kochboxen-Lieferanten Hellofresh ging es um 3,4 Prozent bergab, während die Papiere des Essenslieferdienstes um 1,5 Prozent fielen. Beide wurden zuletzt als Gewinner der Viruskrise gefeiert, nun scheint die Luft erst einmal raus zu sein.