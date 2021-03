Börse in Frankfurt : Dax erreicht Rekordhoch

Aus einem positiven Handelsauftakt ist am Montag beim Dax noch eine Rally geworden.

Frankfurt/Main | Der Dax baute seine Gewinne im Tagesverlauf stetig aus und stellte am Nachmittag mit Rückenwind von der US-amerikanischen Wall Street mit 14.402 Punkten einen Rekord auf. Zuletzt betrug das Kursplus 3,3 Prozent auf 14.376,84 Punkte. Der EuroStoxx baute seine Gewinne auf 1,8 Prozent aus. Der Dax hängt weiter am Tropf der wegweisenden US-Börsen. Am W...

