Börse in Frankfurt : Dax erreicht bei über 13 050 Punkten abermals Rekordhoch

erstellt am 18.Okt.2017 | 11:54 Uhr

«Die Grundlagen für eine Fortsetzung der Rally sind auf jeden Fall gegeben - eine positive Stimmung an den Märkten sowie ein schwächerer Euro», schrieb der Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axitrader.

In den vergangenen zwei Wochen pendelte der Dax in einer engen Spanne um die Marke von 13 000 Punkten. Von dieser konnte sich der Index nun etwas mehr nach oben absetzen. In den vergangenen Tagen hatten auch MDax und SDax neue Rekordstände erreicht. Der TecDax befindet sich immerhin auf dem höchsten Niveau seit 2001.