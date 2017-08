Börse in Frankfurt : Dax erholt sich trotz trüber Konjunkturdaten

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,58 Prozent höher bei 12 135,64 Punkten. Am Vortag war er um gut 0,8 Prozent gefallen.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten trübten sich im August überraschend kräftig ein. Der Konjunkturindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel um 7,5 Punkte auf 10,0 Zähler, wie das ZEW am Dienstag in Mannheim mitteilte. Nach Einschätzung der ZEW-Experten sorgte unter anderem der Skandal in der deutschen Automobilbranche für den Stimmungsdämpfer.

Für den MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen abdeckt, ging es um 0,49 Prozent auf 24 821,37 Punkte aufwärts. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,55 Prozent auf 2257,83 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent.

Zuletzt hatten geopolitische Spannungen rund um Nordkorea, das Polit-Chaos im Weißen Haus und der starke Euro dem deutschen Aktienmarkt zugesetzt. Der Dax sei derzeit «zwischen orientierungslos und schwach», schrieben die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index Radar.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 12:26 Uhr