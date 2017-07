Börse in Frankfurt : Dax dank Übersee-Börsen und Exportzahlen leicht im Plus

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Gegen Mittag rückte der Dax um 0,29 Prozent auf 12 424,56 Punkte vor. Der MDax gewann 0,47 Prozent auf 24 688,33 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,61 Prozent auf 2233,76 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,24 Prozent. Der Kurs des Euro sank wieder unter 1,14 US-Dollar.

Der deutsche Außenhandel hat überraschend stark Fahrt aufgenommen. Im Mai waren die Exporte im Vormonatsvergleich saisonbereinigt um 1,4 Prozent gestiegen, während Volkswirte nur einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet hatten.

Unter den Einzelwerten rückte als eines der schwächsten Papiere VW in den Blick. Die Aktie gab um 0,5 Prozent nach. Das Interesse drehte sich in erster Linie wieder um die Frage, was der frühere VW-Chef Martin Winterkorn wann von den Diesel-Manipulationen wusste. Das hätte Bedeutung für die milliardenschweren Schadenersatzforderungen von Investoren gegen VW wegen erlittener Kursverluste.

Im TecDax brachen die Anteile von GFT Technologies um etwas mehr als 12 Prozent ein. Der IT-Dienstleister für die Finanzbranche hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2017 gesenkt.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 12:04 Uhr