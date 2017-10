Börse in Frankfurt : Dax dank Bankenspekulation über 13 000 Punkten

Dank Übernahmespekulationen in der Bankenbranche hat sich der Dax an diesem Dienstag über der Marke von 13 000 Punkten behauptet. Mit einem Kursanstieg von 0,08 Prozent auf 13 013,19 Punkte hielt sich das Plus für den deutschen Leitindex letztlich allerdings in Grenzen.