Börse in Frankfurt : Dax dämmt Verluste ein

Der Dax hat seine anfänglichen Verluste eingedämmt. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex noch 0,60 Prozent im Minus bei 12.708,23 Punkten. Damit konnte er sich nach der jüngsten Talfahrt etwas stabilisieren, wenn auch auf dem niedrigsten Niveau seit Ende September.

von dpa

05. Februar 2018, 12:20 Uhr

Am Freitag hatte der Dax den zweiten Tag in Folge rund anderthalb Prozent eingebüßt und mit einem Wochenminus von über 4 Prozent geschlossen. Die Entwicklungen am Anleihemarkt und der anhaltend starke Euro drückten weiter auf die Stimmung der Anleger. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach von einem «gefährlichen Cocktail». Die Kurse deutscher Staatsanleihen legten zuletzt geringfügig zu, womit im Umkehrschluss die Renditen für die festverzinslichen Wertpapiere leicht sanken.

Dies sorgte für etwas Entlastung im Dax, weil steigende Anleiherenditen Aktien als Investment unattraktiver machen. Derweil verharrte der Euro-Kurs mit seiner Bremswirkung für die deutschen Exporte auf einem hohen Niveau.

Die anderen deutschen Indizes litten heute stärker als der Dax: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, verlor 1,32 Prozent auf 25.695,15 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 1,63 Prozent auf 2557,36 Zähler absackte.

Als Dax-Stütze erwiesen sich die Kursgewinne einiger als defensiv geltender Werte. Die zuletzt schwachen Aktien der Energieversorger Eon und RWE belegten mit Gewinnen von 1,32 und 0,42 Prozent vordere Plätze. Dass sich der Schweizer Nestlé-Konzern laut einem Bericht aus dem Bieterrennen um Mercks Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten zurückgezogen hat, belastete nicht nachhaltig: Die jüngst ebenfalls gebeutelten Papiere des Darmstädter Konzerns gewannen 0,56 Prozent.

Bei Daimler reichte es mit plus 0,08 Prozent immerhin für das obere Dax-Drittel. Händler verwiesen auf Berichte, wonach der chinesische Auto-Milliardär Li Shufu im großen Stil beim Pkw- und Lastwagenbauer einsteigen könnte. Der Investor wolle sich mit der chinesischen Volvo-Cars-Mutter Geely bei Daimler einkaufen und könne so zum größten Aktionär des Stuttgarter Konzerns aufsteigen, berichtete die «Bild am Sonntag» unter Berufung auf eigene Informationen.