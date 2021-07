Börse in Frankfurt : Dax bleibt knapp unter Rekord

Der Dax hat am Mittwoch sein Niveau gehalten.

Frankfurt/Main | Am Nachmittag legte der Leitindex leicht um 0,03 Prozent auf 15.794,85 Punkte zu. Eine neue Bestmarke bleibt damit in Reichweite. Den bisherigen Rekord von 15.806 Zählern hatte der Dax vor zwei Tagen erreicht. Der MDax gab am Nachmittag um 0,21 Prozent auf 34.847,23 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dagegen schaffte es mit zuletzt 4...

