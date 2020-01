Börse in Frankfurt : Dax bleibt in Reichweite von Rekordhoch

Der Dax hat sich zum Wochenbeginn auf Tuchfühlung zu einem Rekordhoch gehalten.

von dpa

13. Januar 2020, 11:58 Uhr

Anfängliche Gewinne gab der deutsche Leitindex gegen Mittag allerdings wieder ab. Zuletzt trat der Dax mit 13.484,26 Punkten auf der Stelle.

Damit ist der Höchststand von Anfang 2018 bei knapp 13.600 Zählern jedoch weiter in Reichweite. Gleiches gilt für den MDax der mittelgroßen Börsentitel, der zuletzt um 0,20 Prozent auf 28.527,64 Punkte stieg. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte wie der Dax.

Unter den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Wirecard mit einem Plus von knapp zwei Prozent an die Spitze des Dax. Anleger reagierten positiv auf einen Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums. Aufsichtsratschef Wulf Matthias hat sein Amt mit sofortiger Wirkung abgegeben. Der bisherige Leiter des Prüfungsausschusses, Thomas Eichelmann, leitet nun das Gremium.

Bei den Nebenwerten stiegen Aktien von Morphosys in der Spitze um 7,4 Prozent auf das Rekordhoch von 146,30 Euro. Anschließend rutschten sie aber leicht ins Minus.

Im Rahmen einer Kooperation mit dem US-Pharmaunternehmen Incyte erhält Morphosys 750 Millionen US-Dollar für die Vermarktung des Antikörpers Tafasitamab zur Behandlung von malignen B-Zell-Erkrankungen. Hinzu kommen 150 Millionen Dollar in Form neuer Morphosys-Aktien. Erreicht der Wirkstoff bestimmte Ziele, könnte Morphosys bis zu 1,1 Milliarden Dollar an Erfolgszahlungen erhalten.

Zu Thyssenkrupp und Salzgitter kursierten erneut Medienberichte über eine Zusammenlegung der Stahlaktivitäten beider Unternehmen. ThyssenKrupp rückten um 2,2 Prozent vor und Salzgitter um 0,8 Prozent.

Varta weiteten die jüngsten Verluste um 6,2 Prozent aus. Hier drückten wie zuletzt Sorgen um zunehmende Konkurrenz aus China bei Batterien für Unterhaltungselektronik auf den Kurs.