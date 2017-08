Börse in Frankfurt : Dax bleibt auf Erholungskurs

Am deutschen Aktienmarkt setzen die Anleger auch auf eine Entspannung im Nordkorea-Konflikt. Der Dax knüpfte im frühen Handel mit plus 0,51 Prozent an seine Erholung vom Vortag an, als er bereits mehr als 1 Prozent gewonnen hatte.