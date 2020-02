Börse in Frankfurt : Dax behauptet sich trotz Virus-Befürchtungen

Nach der schwachen Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt zunächst stabilisiert. Der Dax notierte im frühen Handel 0,42 Prozent höher bei 13.036,71 Punkten.

von dpa

03. Februar 2020, 09:14 Uhr

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,16 Prozent auf 28.029,51 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Das Coronavirus sorgt die Anleger aber auch weiter: In China sind inzwischen mehr Menschen daran verstorben als an der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Infektionen und Todesfälle steigen weiter an. An Chinas Festlandsbörsen wurde nach der virusbedingt verlängerten Feiertagspause wieder gehandelt - mit dem erwartet deutlichen Kursrutsch zum Auftakt. Die chinesische Notenbank versuchte zu stützen, und griff dem Finanzsystem des Landes mit einer Geldspritze und einer Zinssenkung unter die Arme.