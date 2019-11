Börse in Frankfurt : Dax behauptet sich moderat im Plus

Der deutsche Aktienmarkt hat von positiv aufgenommenen Nachrichten zum US-chinesischen Handelsstreit profitiert.

von dpa

25. November 2019, 15:19 Uhr

Allerdings bröckelten die Gewinne bis zum Nachmittag ein Stück weit ab, womit der Dax zuletzt noch mit 13.228,56 Punkten bei 0,49 Prozent in Plus stand.

Der MDax für mittelgroße Werte stieg um 0,61 Prozent auf 2.257,35 Zähler. Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,50 Prozent nach oben.

Im Dax führte der Chiphersteller und Autozulieferer Infineon mit einem Plus von 2,10 Prozent. Auf dem dritten Platz stand Daimler mit plus 1,21 Prozent. Ein Analyst führte die Stärke auch auf Spekulationen zurück, wonach ein strategischer Investor derzeit dabei sein könnte, eine Beteiligung an den Stuttgartern aufzubauen.

Den Anstoß dazu habe am vergangenen Freitag wohl eine Mitteilung gegeben, wonach die britische Großbank HSBC als möglicher Mittelsmann Zugriff auf 5 Prozent der Stimmrechte habe.

Im MDax für mittelgroße Werte landeten Papiere von Hugo Boss und Puma mit einem Aufschlag von jeweils rund zweieinhalb Prozent auf den vorderen Rängen.

An der Indexspitze stand das Biotechnologieunternehmen Morphosys mit plus 3,44 Prozent. Thyssenkrupp fielen dagegen nach einem pessimistischen Analystenkommentar mit minus viereinhalb Prozent auf ein Tief seit Anfang September.

Im Nebenwerteindex SDax brachen die Aktien von Isra Vision nach einer Umsatzwarnung um fast 17 Prozent ein.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,35 Prozent. Der Rentenindex Rex blieb mit 144,56 Punkten ebenfalls unbewegt. Der Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 171,06 Punkte. Der Euro stagnierte bei 1,1013 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf auf 1,1058 (Donnerstag: 1,1091) festgesetzt.