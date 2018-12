Börse in Frankfurt : Dax auf Talfahrt

Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte weiter Boden verloren. Händler verwiesen auf anhaltende Brexit-Sorgen und zunehmende Zweifel an dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten Zwischenerfolg im US-Handelsstreit mit China.

von dpa

05. Dezember 2018, 15:18 Uhr

Der Dax notierte nachmittags 0,85 Prozent tiefer bei 11 239,36 Punkten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen beinhaltet, verlor 0,45 Prozent auf 23 286,71 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,9 Prozent ein.

Aus Branchensicht standen vor allem die Papiere der Versicherer unter Verkaufsdruck. Händler führten dies insbesondere auf die niedrigen Zinsen bei länger laufenden Anleihen am US-Bondmarkt zurück. Allianz-Papiere lagen mit einem Abschlag von 2,3 Prozent am Dax-Ende. Die Kurse von Munich Re und Hannover Rück verbilligten sich um jeweils rund 1,8 Prozent.

Recht positiv werteten Börsianer das Treffen der deutschen Autobosse mit US-Präsident Donald Trump und weiteren Vertretern der US-Regierung am Vortag. Die Aktien der drei Fahrzeughersteller zeigten sich in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt kaum verändert.

Die Aktien von Bayer erholten sich im Verlauf von ihren Anfangsverlusten und notierten als Dax-Spitzenreiter zuletzt 1,2 Prozent fester. Finanzvorstand Wolfgang Nickl stellte weitere Dividendenerhöhungen und mögliche Aktienrückkäufe in Aussicht.

Papiere von Evotec gerieten mit minus 12 Prozent schwer unter Druck. Ein Händler verwies auf Aussagen des Managements bei einer Investorenveranstaltung, wonach das Biotech-Unternehmen mehr Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben wolle als bislang bekannt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,17 Prozent auf 141,83 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,14 Prozent auf 162,03 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1357 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1409 Dollar festgesetzt.