Börse in Frankfurt : Dax-Anleger warten auf Ergebnisse des Trump-Putin-Gipfels

Der Dax ist ohne große Bewegung in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex pendelte um seinen Schlusskurs vom Freitag und lag zuletzt 0,04 Prozent im Plus bei 12.546,13 Punkten.

von dpa

16. Juli 2018, 15:14 Uhr

Die Anleger warteten auf Ergebnisse des Gipfeltreffens der Präsidenten Russlands und der USA.

Bei den Nebenwerten überwog der Optimismus: Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,42 Prozent auf 26.525,49 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,61 Prozent auf 2840,83 Zähler. Der EuroStoxx 50 wiederum lag leicht im Minus.

An der Dax-Spitze schnellten die Anteilsscheine der Deutschen Bank um fast 7 Prozent in die Höhe und schafften so wieder den Sprung über die Marke von 10 Euro.

Ein Börsianer lobte mit Blick auf das zweite Quartal sowohl die veröffentlichen Gewinnkennziffern als auch die vermeldete Kernkapitalquote als deutlich über den Erwartungen.

Ein verbessertes Quartalsergebnis diente als ein Hoffnungsschimmer für die leidgeplagten Aktionäre von Dialog Semiconductor. Die Papiere des Chipkonzerns gewannen im TecDax fast 5 Prozent.

Der unangefochtene Spitzenreiter im Kleinwerteindex SDax waren die Papiere von VTG mit einem Plus von 12,56 Prozent auf 54,20 Euro. Der Infrastrukturfonds der Investmentbank Morgan Stanley will den Schienenlogistiker und Waggonvermieter komplett übernehmen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Freitag auf 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 141,51 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,09 Prozent auf 162,81 Punkte nach. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1710 US-Dollar gehandelt. Der Dollar kostete damit 0,8540 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1643 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8589 Euro gekostet.